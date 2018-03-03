現場直擊》岳父是大聯盟打教 賽格威回釀酒人作客

中信春訓熱身賽：賽格威的岳父柯爾斯（Darnell Coles）是釀酒人大聯盟打擊教練，今天特地來「探班」。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕中信兄弟美國春訓熱身賽今天移師釀酒人春訓基地，與early camp的小聯盟潛力新秀交手，來到這裡，也讓洋投賽格威特別有感覺，因他2011年效力釀酒人3A，當年參與大聯盟春訓就在這裡；特別的是，他的岳父柯爾斯（Darnell Coles）也是釀酒人大聯盟打擊教練，今天還特地來「探班」。

賽格威加盟中信後，迅速融入新球隊，常能聽到隊友大喊他的名字，總愛鬧著玩，他也很開心向隊友介紹自己的岳父。只是，柯爾斯一來就先送上賽格威忘記帶走的結婚戒指，還幫他帶衣褲，畫面很有趣。

今年將是賽格威效力中職第4季，從獅、猿隊到現在的中信，他碰上中職史上首次赴美移訓，因他2002至2015年效力美職，此行還多了一份情感，「這對兄弟是很難得的經驗，對我個人而言，因我岳父在此執教，我也待過釀酒人，繞了一圈又回來這裡很特別，也很享受。」

改當黃衫軍的賽格威，覺得新東家的隊友、環境和氣氛都很好，在美期間也盡地主之誼，帶隊友吃吃逛逛，當然少不了跟他很麻吉的洪宸宇。

中信春訓熱身賽：場邊有多名球探和美媒記者觀戰。（特派記者郭羿婕攝）

王勝偉與葛雷諾（右）。（特派記者郭羿婕攝）