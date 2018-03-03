高中木棒聯賽》趙雲非三國名將 而是青棒下勾投手

鶯歌工商下勾投手趙雲。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕鶯歌工商棒球隊陣中有個很酷的名字，名叫「趙雲」，他不是三國名將，而是下勾投手，可惜今天高中木棒聯賽趙雲對高苑工商先發2局被敲8安失6分，苦吞敗投，無法像三國的趙雲一樣神勇，最終鶯歌以2:7落敗，無緣闖進8強賽。

為什麼父母給他取了個如此神勇的名字?趙雲透露，全家是虔誠的基督徒，聖經寫道「上帝是乘雲下來的」，因此取這個名，他說，「我看過三國演義，最喜歡的人物就是趙雲，救阿斗那一段故事很帥，這名字超好記，識別度超高，不考慮改名。」

趙雲國小是排球校隊，也參加棒球社團，升上二重國中進入棒球隊，擔任投手的他，原本採上肩投法，因抓不到投球感覺，經文化大學教練沈柏蒼建議、指導，國三下學期改練低肩側投，今年他將從鶯歌畢業，希望能拚進青棒國家隊。

鶯歌工商下勾投手趙雲。（記者羅志朋攝）

鶯歌對高苑之戰，2局上高苑靠高偉強和羅暐捷接連敲二壘安打先馳得點，下個半局鶯歌將比分追平，3局上高苑一輪猛攻，前6名上場打者都敲安，一口氣灌進5分奠定勝基，也把趙雲打退場，由李家成接替中繼，止住失分危機。

4局下羅人豪敲陽春砲，鶯歌追回1分，5局上高苑添1分，9局下高苑後援投手高偉強投出2次觸身和1次四壞保送，形成兩出局滿壘，此時緊急由張景淯登板滅火，只投3球就將代打陳祥恩三振結束比賽，最終高苑以5分差贏球，先發投手林立洋投5局失2分拿下勝投。

鶯歌總教練王傳家說，第3局趙雲投球節奏太急，進壘點也太過紅中，導致頻挨打大量失分；李家成後援5局被敲4安，飆出9K、失1分，表現不俗，王傳家說，李家成身材、素質和爆發力都不錯，最快球速達147公里，只是心態穩定信較欠缺，「看好他是未來國家隊一員。」

明天8強賽高苑將迎戰勁敵平鎮，總教練李來發表示，這一場全隊有「動一下」，明天比賽平常心，沒有壓力，全力以赴，至於高偉強控球不理想，需再加強。

高苑工商先發投手林立洋投5局失2分拿下勝投。（記者羅志朋攝）

高苑工商主戰捕手蕭憶銘單場敲2安，打下2分打點。（記者羅志朋攝）

鶯歌工商投手李家成潛力備受看好。（記者羅志朋攝）