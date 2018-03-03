NBA》場上僅4人遭判技術犯規 美媒狠酸獨行俠「擺爛專家」

Elite tanking.

Mavs only had 4 guys on the floor and the Bulls still couldn't score pic.twitter.com/gHDk4mFyNI — Bleacher Report （@BleacherReport） 2018年3月3日

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客公牛吞下難堪敗仗，領先大半場卻在比賽尾聲被對手打出28：9逆轉追分秀，最終以100：108輸球，下半場一度發生只有4位球員在場上的誇張失誤被吹技術犯規，離譜演出遭美媒狠酸真不愧是「擺爛專家」。

日前因老闆庫班（Mark Cuban）大談「擺爛說」惹議的獨行俠，今作客公牛發生誇張失誤，第三節剩2分多鐘時獨行俠以80：72暫時領先換公牛進攻，公牛後衛佩恩（Cameron Payne）運球過半場，傳球給底線的瓦倫泰（Denzel Valentine）嘗試外線出手未果，獨行俠摘籃板球準備反攻，但裁判此時突然響哨，判獨行俠技術犯規，因為獨行俠一度只有4位球員在場上。

回放比賽影片，公牛進攻時確實只有4位獨行俠球員在場上防守，等到公牛外線彈框而出，獨行俠獲防守籃板準備反攻時，D.史密斯（Dennis Smith Jr.）才從底線偷偷跑進場，但難逃裁判哨音仍被吹技術犯規，公牛瓦倫泰上罰球線再度摃龜。公牛最後以28：9攻勢結束比賽，在主場逆轉贏球。

獨行俠比賽中只有4人在場上的失誤，不但讓總教練在場邊看得直搖頭，也迅速成為美媒砲轟狠酸的箭靶，知名運動網站《Bleacher Report》直言獨行俠根本是「擺爛專家」，也不忘調侃公牛在對方只有4人在場上的狀況下仍然沒能攻下分數。網友搞笑留言：「公牛坦更大」、「聯盟主席要收罰款收到手軟了」。

獨行俠精神領袖諾威斯基（Dirk Nowitzki）此役上場27分鐘，單場投進5顆三分球獲18分，賽後受訪時將輸球歸因於下半場失誤過多，「我們打得不夠聰明，沒能贏下這場球，我們今年有很多場比分接近的比賽，但很不幸地，我們到現在還是沒有找到有效續航的方法，不然我們早已加入季後賽競爭行列了。」

諾威斯基認為球隊失誤過多。（資料照，美聯社）