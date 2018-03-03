UBA》王柏智減重後再繳新高24分 率國體大力退台師

國立體大王柏智（左）硬吃籃下。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽今進入倒數第2天，仍在為4強門票奮戰的國立體大今迎戰台灣師大，王柏智全隊最高24分，率隊以82：70獲勝，是否晉級4強仍得視下一場輔大與高師大一戰而定。

前5戰打完取得3勝2敗的國體大，上半場打完僅取得3分領先，易籃後逐漸找回手感，尤其陣中中鋒王柏智拿下個人在大專聯賽新高的24分，外加4籃板，總教練桑茂森也稱讚他的表現，「柏智逐漸找到自己在球隊的定位，但希望他在場上表現可以更強勢一些。」

王柏智今年為了挑戰大專聯賽冠軍，特地減重6公斤，體能變好，跑起來也更輕盈，桑茂森對於王柏智的未來也有所期待，「扛下國家隊5號位可能比較辛苦，但4號位有機會，未來在亞洲也算是有競爭力的球員。」

對於教練認為他不夠強勢，王柏智則不太認同，「沒有啊！低位就這樣子而已，不然要直接動手嗎？」

國體大大四球員表現亮眼，潘向挺拿下17分、8籃板、6助攻，周暐宸10分、8籃板、7助攻；國體大獲勝後，目前戰績為4勝2敗，但得視下一場輔大與高師之戰，才能確定是否晉級。

國立體大潘向挺（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

台師黃宗翰繳25分、7籃板，周桂羽21分次之。



臺灣師大黃宗翰（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣師大周桂羽（右）急停跳投。（記者陳志曲攝）