現場直擊》日媒大陣仗跟拍大谷投球 球場人員驚呼

大谷翔平第2場熱身賽先發，依然吸引大批日媒及球迷搶拍，一路從賽前牛棚跟到比賽結束。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕天使隊今天安排大谷翔平投春訓第2場先發，與小聯盟好手為主的釀酒人進行稱為「B game」的練習賽，先發2.2局失2分、飆出8K，表現超搶眼，共用52球。

大谷今赴釀酒人春訓基地登板，因是非正式熱身賽，並未對外售票，僅開放購買稍晚熱身賽的球迷提前進場，現場觀戰人數約200人，多數是日本人，包括數十名日媒記者、在本壘後方測速的球探，即使球場空蕩到可聽見不少日語交談，仍讓球場工作人員大呼：「今天是大日子（big day）！」

休5天後，大谷再次登板，即使是不計入正式成績的練習賽，賽前熱身時又吸引大批媒體、球迷擠滿牛棚周圍，一路搶拍照，記者室也被早早抵達等候採訪的媒體塞爆，陣仗驚人。

面對12名小聯盟選手和大聯盟非主力球員，大谷一開始有些不穩，之後漸入佳境，所有出局數都是三振，球速為92至96英里（約148至154公里），最快達156公里，表現優於初登板，共2.2局被敲4安、掉2分。

大谷在主球場投球時，恰好中信兄弟也抵達釀酒人春訓基地，在小聯盟球場準備下午的熱身賽，也引起部分球員討論。