LOL》個人微電影將上映 西門：義氣就是有福同享、有難同當

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〔記者陳耀宗／台北報導〕宣布暫時休息的《英雄聯盟》ahq明星選手西門夜說（本名劉書瑋）今（3）日出席【台灣Holyland電競節X校際公開賽】電競微電影首播記者會，談到自己的微電影即將上映，他表示：「希望想要進入這行的人可以好好珍惜，你可能真的很喜歡打電動，但當打電動變成你的職業，不要忘記初衷，為何喜歡玩？是想要與人競爭？或是拿到更大成就。」

西門的微電影即將上映。（記者陳耀宗攝）

記者會現場邀請到票房破億的台灣電影《角頭2》兩位演員吳震亞與張再興到場支持，劉書瑋也談到自己對「義氣」的定義：「我的義氣就是有福同享、有難同當，今天狀態不好隊友會幫你扛起來。」

劉書瑋也笑稱，《英雄聯盟》常常會發生為了救隊友而送頭的情況，當發生的時候可能會被大家嘴說這個團隊怎麼「下水餃」，「其實我們是義氣在幫隊友」。

最早因為朋友關係而踏入電競圈，劉書瑋談到現今環境，認為已經比以前好很多，希望大家能好好珍惜現在，也很感謝政府組織與企業廠商願意支持電競選手。

中華一番電競產業協會與極限電競公司為了此次電競節一共拍了六位電競紀錄片，分別為：《英雄聯盟》西門夜說、《英雄聯盟》BeBe、《英雄聯盟》Tabe、《絕地求生》CAM、《星海爭霸2》Sen與《快打旋風V》Xiaobao。

未來這些微電影將在3月11日校際電競公開賽賽畢後，於APP、MOD、Cable台與OTT等媒體載具上播映。

已退役的J Team選手「微笑魔人」BeBe也參與紀錄片錄製。（記者陳耀宗攝）

現場也有許多「西粉」前來朝聖。（記者陳耀宗攝）