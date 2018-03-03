SBL Live》「新台灣人」為璞園守勝 金酒連勝夢碎

桃園璞園戴維斯（右）跳投。（記者陳志曲攝）

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 金酒 16 20 25 16 79 璞園 26 13 19 22 86

第四節

關鍵第四節，璞園一開局就馬上靠著施晉堯外線出手得分又再度追平比數，今天已經拿下23分的張容軒再次展現外線好手感飆進3分球，不過接下來兩隊比分仍相互緊咬，金酒張文平在末節挺身而出連續拿下4分，不過璞園同樣有陳冠全坐鎮，加上頻頻搶下關鍵籃板和幾波成功的防守，又再度要回超前優勢，金酒還是緊追不放，不過在最後30秒時，戴維斯投進關鍵兩分球，將比數拉開，後繼無力的金酒最後就以79：86不敵璞園。

桃園璞園施晉堯三分跳投。（記者陳志曲攝）

金門酒廠張容軒（左）進攻籃框造成對手犯規。（記者陳志曲攝）

金門酒廠張文平（右）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳冠全（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園拿下勝利。（記者陳志曲攝）

第三節

易籃後，金酒先靠著李家瑞完成3分打，張容軒出手連拿4分將也將比數追平並超前，不過璞園陳堅恩馬上也回敬2分再度追平比數，接下來戰況激烈兩隊戰情膠著，數度平手，不過接下來金酒靠著陳靖寰連拿5分，還有找回外線手感的張文平，上半場手感不佳的拉莫斯，終於爆發，先重扣得分，中距離出手再度命中，幫助金酒在第三節反以61：58領先璞園。

金門酒廠張容軒（右）跳投。（記者陳志曲攝）

金門酒廠陳靖寰（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

金門酒廠拉莫斯（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

金門酒廠總教練吳俊雄。（記者陳志曲攝）

第二節

次節剛開始，金酒盧冠軒馬上就在三分外線出手得分，為金酒投進本場比賽首顆三分球，不過璞園仍未鬆懈，彭俊諺、戴維斯也連續得手回敬4分，比賽剩下最後4分多鐘時，金酒終於找回比賽節奏，加上防守策略奏效，在3分50秒內打出一波9：2的攻勢，在張容軒中距出手命中後，兩隊一度只剩下1分之差，不過璞園靠著陳堅恩在壓哨出手得分，上半場結束以39：36稍微領先金酒。

桃園璞園彭俊諺（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）



桃園璞園戴維斯（左）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園總教練麥班達。（記者陳志曲攝）

第一節

首節開始，璞園就先發制人在林金榜和陳堅恩的帶領下，打出一波6：0的攻勢，開賽命中率不佳的金酒，打了快2分鐘才由拉莫斯籃下出手得分破蛋，不過璞園沒有給金酒喘息的空間，射手簡浩、彭俊諺在外線攜手搶分，第一節打完璞園就以26：16領先金酒。

桃園璞園林金榜（右）受對手壓迫將球傳出。（記者陳志曲攝）

桃園璞園陳堅恩（右）跳投。（記者陳志曲攝）

桃園璞園簡浩（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

金門酒廠拉莫斯（右）遭對手嚴加看管。（記者陳志曲攝）