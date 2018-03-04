火箭挑戰15連勝強碰綠衫軍 今日賽事預告與轉播

哈登與厄文。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

東部排名第2的「綠衫軍」塞爾提克將要挑戰西部第1的火箭。綠衫軍3連敗後，拉出一波4連勝，主將厄文（Kyrie Irving）近5場攻下24.2分、6.6助攻、6.2籃板的全能成績，本場能夠帶領球隊擊敗強敵嗎？火箭氣勢如虹，目前已拿下14連勝。今天在主場面對防守頑強的塞爾提克，哈登（James Harden）能否再次繳出驚人的數據呢？

另一場比賽由馬刺坐鎮主場迎戰湖人。馬刺目前以36勝26敗暫居西部第4，不過球隊近況不佳，近6場僅取得1勝5敗的戰績。總教練帕波維奇（Gregg Popovich）勢必得想出辦法讓球隊走出低潮。而湖人上一場擊敗熱火後拿下四連勝，I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）以超過5成的命中率轟下29分，絕對是馬刺不可小看的對手。精彩比賽，請球迷們不要錯過囉！

SBL方面，首場比賽由達欣出戰台銀，接著晚間7點由排名第2的裕隆迎戰墊底的台啤。想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播。

UBA大專籃球聯賽8強賽今天將進行最後一天賽程，已經獲得四強門票的健行科大將壓軸對上排名第2的義守大學，喜愛學生籃球的朋友們，請準時鎖定直播！

第四階段的高中木棒聯賽今日持續開戰，智林體育台將網路直播嘉義市立棒球場的兩場賽事，喜愛棒球的朋友，記得收看！

NBA例行賽

09:30 塞爾提克@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 湖人@馬刺 緯來體育（D-live）

SBL例行賽

17:00 達欣vs.台銀

19:00 裕隆vs.台啤

地點：桃園巨蛋

轉播單位：緯來體育、愛爾達體育2台

UBA大專籃球聯賽8強

13：00 國立體大vs.輔仁大學

14：45 中州科大vs.高雄師大

16：30 臺灣師大vs.北市大學

18：15 義守大學vs.健行科大

地點：健行科技大學

轉播單位：FOX體育1、3台

高中木棒聯賽

09：00 成德高中vs.西苑高中

12：00 美和中學vs.普門中學

地點：嘉義市立棒球場

09：00 平鎮高中vs.高苑工商

12：00 南英商工vs.穀保家商

地點：嘉義縣立棒球場

轉播單位:智林體育台Youtube網路轉播嘉義市棒球場賽事