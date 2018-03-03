UBA》吃湯圓充電 高師大擊敗輔大搶關鍵一勝

高雄師大王繁宇（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕賽前分占4、5名的輔仁大學迎戰高雄師大，高師王繁宇砍下25分，率隊以81：60獲勝，距離晉級4強僅差臨門一腳。

高雄師大莊博強（左）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）



高雄師大楊台安（右）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

高雄師大賽前取得2勝3敗，在晉級4強邊緣，由於8強複賽各隊實力接近，球員一點也不敢放鬆，總教練徐耀輝透露，特別讓大家在週四休兵日去看電影「黑豹」，昨天的元宵節，也請球員去買湯圓應景，讓大家轉換一下心情。

高雄師大教練徐耀輝。（記者陳志曲攝）

高雄師大豪取輔仁大學。（記者陳志曲攝）

吃完湯圓充電的高師大，今遇上輔大近乎一路壓制對手，王繁宇繳全隊最高25分，莊博強16分次之，王繁宇說：「今天的比賽就從防守做起，消耗對手體能。」

高雄師大王繁宇（左）三分進球。（記者陳志曲攝）

前一戰遇上健行科大僅拿37分的輔大，今面對高師大亟欲重整旗鼓，面對重要一役，右腳踝扭傷的主控賴廷恩帶傷上陣繳7分、5助攻，鄭皓為拿下最高16分，曾祥均12分、20籃板。

輔仁大學賴廷恩（左）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

輔仁大學鄭皓為（中）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

輔大目前為3勝3敗，明天遇上國體大為殊死戰，勝者晉級。

輔仁大學連兩天吞敗。（記者陳志曲攝）