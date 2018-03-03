電競》英雄惜英雄！《角頭2》演員現身支持電競產業

角頭2演員現身電競微電影發佈會。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕【台灣Holyland電競節X校際公開賽】決賽將在3月9日起於台北和平籃球館開打，今（3）日展辦電競微電影首播記者會，除即將發佈六位電競選手微電影外，現場也請到近日票房破億的《角頭2》兩位演員：吳震亞、張再興來到現場「英雄惜英雄」，為台灣電競圈加油打氣。

由左至右分別為：Xiaobao、Cam、西門、陳政文JV、張再興、吳震亞。（記者陳耀宗攝）

本次活動大手筆製作包括六位電競選手在內的二十部微電影，中華一番電競產業理事長張惠美指出，電競選手也是未來的「電競明星」，明星就必須要以娛樂圈方式打造，「如果台灣所有影視電影從業人員集結力量，培養更多編劇、導演、導播、主播賽評，朝向娛樂產業發展型態，我相信對電競選手與從業人員將來一定會有非常偉大的前景。」

吳震亞也說：「我希望微電影出來後，讓年輕人知道這個理想不是像打電動這麼簡單，真的要花很多心力，做任何事情都一樣的認真，也希望長輩看了電影可以對新職業運動改觀。」

現場也邀請到西門夜說、CAM、Xiaobao等三位電競選手出席活動並分享自身經歷，主司《快打旋風V》的Xiaobao表示，他從6歲開始打電玩，的確許多長輩認為打電競不好，到了近年環境的確比以前好，他希望「電競不應該是你的現實跟夢想擇一，希望你的夢想就是能夠維持現實工作的東西」。

《絕地求生》選手Cam則是表示，他自己就是從一個小玩家慢慢轉成選手，也是遇到很多父輩的不支持，不過最近的趨勢已經慢慢朝電競直播走，他認為未來的年輕世代在這塊非常有機會，「大家要加油，我們很強」。

開場獻唱《角頭2》電影插曲「老大借過」與《英雄聯盟》自創曲「德瑪西亞—瓦羅然藝術對決」的音樂人陳政文JV本身也是《英雄聯盟》玩家，他對微電影預告的「台灣將因為你們的參與而再度偉大」感到感動，並指出，很多酸民會去酸出國比賽的電競選手，但並不了解他們為了夢想所承受的心理壓力。

「他不但背負台灣榮譽還有罵名，我覺得不管是藝人或歌手都會被放大檢視，不小心做事就會被莫名其妙攻擊。」陳政文JV說，希望台灣人能多多支持台灣電影工業或電競圈，「搞不好有一天是（英雄聯盟）韓服來台服練習」。

陳政文JV開場先獻唱炒熱氣氛。（記者陳耀宗攝）

吳震亞（右）。（記者陳耀宗攝）

《快打旋風V》電競好手Xiaobao。（記者陳耀宗攝）

《絕地求生》選手Cam。（記者陳耀宗攝）