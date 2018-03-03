LOL》2018國際賽舉辦地公布 MSI季中邀請賽首度移師歐洲

2018 MSI季中邀請賽將首度移師歐洲賽區（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》開發商Riot Games日前公布今年各大賽事地點，5月首先登場的MSI季中邀請賽將首度移師歐洲賽區、7月的RR洲際系列賽為區域對抗，台港澳中韓區域將在中國舉行；重頭戲2018世界大賽將落腳南韓，至於全明星賽與去年一樣，同樣在北美舉行。

每年首先來臨的MSI季中邀請賽今年將在德國柏林EU LCS場館舉行，淘汰賽則將移師法國巴黎天頂體育館，MSI將於5月3日開打，淘汰賽則是5月18日至20日。我國包括ahq、閃電狼均打入最終四強過，閃電狼連續兩年有此佳績。

去年首度舉辦的Rift Rivals洲際系列賽收到很好反饋，五大賽區各自有不同舞台，歐美賽區的對決將在北美地區開打、中韓台港澳地區則是選在中國地區舉行、巴西與拉丁美洲南北賽區則是位於巴西舉行、大洋洲東南亞與日本賽區選在澳洲開戰，最後是2月宣布獨立的越南賽區將與獨立國協和土耳其賽區合併，並於越南本土舉行。

一年一度最大重頭戲的世界大賽去年於中國舉行，今年將移師可說是集全球頂尖電競人才於一身的南韓賽區，同樣24支頂尖戰隊將在最多次拿下世界賽金盃的賽區火熱開戰。

年底壓軸則是全明星賽，去年與往年賽制有很大改變，賽制更加「認真」而非「輕鬆」，中國賽區可說是最認真看待該賽事的分區，也獲得去年全明星賽正賽冠軍，今年同樣於北美舉行，賽制是否會有所不同，還待官方公布更多消息。