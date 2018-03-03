SBL Live》黃聰翰攻生涯新高23分 台啤6分差擊敗富邦

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 台啤 24 22 12 20 78 富邦 16 14 24 18 72

第四節

第四節，夏普的高難度的2分球，加上于煥亞三顆三分球，台啤69：56領先富邦。比賽剩下3分49秒，蘇柏彰兩罰全中，台啤仍領先10分。暫停過後，賽勒2罰1中加上張宗憲的上籃，富邦落後7分。比賽倒數52秒，蔡文誠2罰全中，富邦落後4分。蔣淯安隨後發生失誤，但富邦沒能把握機會，黃聰翰拿到長籃板後直接上籃得分，終場台啤以78：72擊敗富邦。

台灣啤酒夏普（右）挺腰跳投。（記者陳志曲攝）

第三節

第三節，楊興治與張宗憲連攻6分，但黃聰翰與夏普馬上還以顏色。比賽剩下4分42秒，賽勒與林郅為連拿6分，富邦打出一波11：4攻勢，雙方分差只剩7分。暫停過後，賽勒與張宗憲持續狂攻台啤禁區，雙分僅差4分。本節賽勒主宰禁區，富邦在第三節分數整整比台啤多2倍。

台灣啤酒黃聰翰（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

第二節

第二節，于煥亞先靠著上籃拿下2分，台啤領先達雙位數。但劉韋辰的兩顆三分球助球隊縮小差距。暫停過後，富邦與台啤的分差仍有8分。第二節剩下3分23秒，黃聰翰快攻上籃讓台啤領先再次回到10分。台啤靠著對手的失誤與周伯勳、夏普的三分球，半節打完，台啤以46：30領先。第二節富邦失誤上升，加上台啤頻頻在外線放冷箭，富邦仍無法追近比分。

富邦勇士張宗憲跳起拋投。（記者陳志曲攝）

第一節

首節一開賽，台啤新洋將夏普的單打率先替台啤首開紀錄。隨後雙方你來我往，首節剩下5分鐘，黃聰翰的三分球助台啤領先1分。暫停過後，蔣淯安與夏普連得4分，加上黃聰翰的三分球與上籃，台啤8分領先。首節台啤以高達69%的命中率與黃聰翰攻下10分的表現下，以24：16領先富邦。

台灣啤酒于煥亞三分跳投。（記者陳志曲攝）