現場直擊》中信熱身賽2連敗 聽史總怎麼說

彭政閔。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕中信兄弟赴美春訓今天進行第2場熱身賽，儘管對釀酒人以2：10吞2連敗，但投、打都有令總教練史耐德滿意之處，史總說：「畢竟是第一次來美國春訓，這2場比賽，選手其實都掌握得不錯，投手表現也穩定。」

和上一場相同，由王威晨、吳東融擔任「雙箭頭」，張志豪、詹子賢、陳子豪扛起4到6棒，王威晨延續好手感，面對22歲先發右投歐提茲（Luis Ortiz）開局就揮三壘打，第3棒彭政閔也敲安助隊先拿1分，並盜上二壘。

王威晨守三壘。（特派記者郭羿婕攝）

詹子賢。（特派記者郭羿婕攝）

不過，先發左投洪宸宇一上場也挨陽春砲，第2局再因失誤丟分；釀酒人6局下靠連續安打、保送，再搶3分擴大領先，中信終場以2：10落敗，熱身賽勝利尚未開張。

對手是釀酒人early camp訓練營的小聯盟潛力新秀，都是球隊重點栽培選手，例如歐提茲最高層級到2A，今年獲邀參加大聯盟春訓，球速達95英里（約152.8公里）。

洪宸宇2局失2分，其餘7人各投1局，包括王則鈞、鄭凱文、江忠城、官大元、吳哲源、彭識穎、王鴻程，官大元和彭識穎在第6、8局各丟3分，王鴻程第9局失2分，其他人都沒掉分。

洪宸宇。（特派記者郭羿婕攝）

史耐德點名洪宸宇、江忠城、吳哲源此役表現不錯，雖王鴻程有點不穩，但只是第2戰，不會太擔心；至於打擊，史總提到王威晨、曾陶鎔都是亮點，曾陶鎔也是全場唯一打9局的選手，其他每個打者至少都有2個打席。

史總表示，春訓主要是讓人人有機會比賽，返台後投入中職熱身賽，打序才會比較確認，「今天因為周思齊手肘有些狀況，無法上場，必須有球員打滿9局，也為陶鎔開心，擊出三壘打和保送2次，對他自信心應有很大提升。」

中信熱身賽明天續戰，台灣時間明晨於土桑Kino Sports Complex出戰韓職耐克森英雄，只打7局；6日再迎戰道奇，預定由賽格威先發投2局。