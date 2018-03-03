桃園中小學運動會開幕 桃高張克翔奪雙冠、破大會紀錄

中壢國中邱宇捷拿下國中男子組標槍第一名，同時破大會紀錄。（記者謝武雄攝）

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市中小學校聯合運動會，於今天起連續4天於市立田徑場、游泳池舉行，桃園市長鄭文燦主持開幕典禮，共有來自全市200多所學校、3000多位選手集結角逐桂冠，本次比賽優勝選手也將代表桃園市參加4月21至26日在台中市舉行的「全國中等學校運動會」，其中桃園高中張克翔拿下兩項第一、破大會紀錄。

第一天比賽，田徑類共有2項3人破大會紀錄，分別是高男組三級跳遠第一名北科附工林宜璋成績15公尺32，破大會15公尺10紀錄；另國中男子組標槍第一名中壢國中邱宇捷58公尺33，第二名平南國中彭俊凱58公尺25，同時破大會54公尺55紀錄。

游泳類則是3項6人破大會紀錄，其中桃園高中張克翔分別參加高中男生組50公尺自由式，以23秒42破大會24秒46紀錄、高中男生組100公尺自由式，以50秒87破大會52秒88紀錄，兩項都拿下第1名；高中男生組「4x200公尺自由式接力」第1名為桃園高中許成忻、陳昀良、李忠釗、張克翔團隊，以7分48秒62破大會7分58秒36的紀錄。

詳細成績，可至桃園市體育運動資訊網查詢；今年的中小學校運動會除選拔全中運的田徑、游泳代表隊，另體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、輕艇、自由車及保齡球等16項選手，則由桃園市體育會各單項委員會辦理選拔賽，選出參賽選手。