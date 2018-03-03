高球》 HSBC世界女子錦標賽第3回合 N.柯達躍居領先龔怡萍並列48

美國年輕女將N.柯達打出全場最佳的65桿，以總計201桿躍居領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國年輕女將N.柯達（Nelly Korda）今天在HSBC世界女子錦標賽第3回合，打出全場最佳的65桿，以總計201桿躍居領先。台灣好手龔怡萍則以217桿並列48名。

HSBC世界女子錦標賽領先位置輪動得很快，第3回合換成N.柯達搶上首席。今天她從第6洞開始，11洞打下8個博蒂、1個柏忌，步步追趕原本領先的丹妮兒．姜。

第15洞短洞丹妮兒．姜吞下柏忌時，N.柯達稍後在第16洞收下博蒂，躍居領先。丹妮兒．姜雖在第17洞抓鳥追平，但第18洞以柏忌收尾，總計202桿，1桿之差退居第2。

N.柯達賽後說：「我的球打得很正確，在需要的時候都很積極進攻，這結果讓我很開心，非常期待明天的比賽。」

N.柯達的姐姐J.柯達上週在本田LPGA泰國高球賽奪冠，如果明天N.柯達如願舉起冠軍盃的話，將是LPGA史上第2對連續兩週奪冠的姐妹。上次是2000年瑞典球后阿妮卡．索倫絲坦和她的妹妹夏洛塔，曾經連續兩週分別奪冠。

唯一參賽的台灣好手龔怡萍，今天完全抓不到小鳥，37次推桿是關鍵，成績卡上只有兩個柏忌，74桿完賽，總計217桿暫時並列48名。

台灣選手龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）