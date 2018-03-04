NBA》距離回歸差距甚遠 總教練證實海沃德本季報銷

海沃德確定本季不會復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開幕戰重創左踝的塞爾提克球星海沃德（Gordon Hayward）本季確定無望回歸，總教練史帝文斯（Brad Stevens）受訪時透露，雖然海沃德近期復健有成，球隊也不會為復健進度設限，但海沃德距離能回場仍有相當大的差距，因此確定趕不上本季復出。

海沃德昨天才在推特上分享自己的復健近況，影片中海沃德俐落運球，從只能原地站著投籃，進步到能做輕鬆的跳投，並寫下「耐心、專一目標。」註解，讓苦等多時的美媒看到希望，再度設想海沃德能趕在球季前復出的可能性，然而總教練史帝文斯受訪時直接否決了這個可能。

The road back with @GordonHayward.



Coming soon. pic.twitter.com/Rp4GT8zDkB — The Players' Tribune （@PlayersTribune） 2018年3月2日

「他今年不會回場比賽，我不知道我能說什麼。」總教練史帝文斯說，記者隨後提到，這可是海沃德受傷以來首度能跳的重大進展，卻被總教練以「那他灌籃了嗎？」打趣回應，「他的確正在進步，今天早上又做了一套調整重力的跑步機訓練，現在能承受60％的自身體重了。」總教練史帝文斯表示。

對於海沃德的訓練影片，總教練史帝文斯認為能以影片記錄復健過程很好，因為能持續看到海沃德的進步，在漫長、日復一日的復健之路中更有依靠，但仍再次強調海沃德無法趕在球季結束前復出：「他真的變得更好了，但距離復出還有非常長的距離，他現在練習切入時還無法跟人有一對一的對抗。」總教練史帝文斯說。

總管安吉（Danny Ainge）與總教練史帝文斯近期受訪時透露，海沃德目前仍必須在可調整重力的跑步機上訓練，所以還無法隨隊出征客場比賽，要到不需依賴特殊跑步機、能夠用自己的腳負擔身體重量跑步時才能有所進展。《Yahoo Sports》記者則說，海沃德在明星賽前已能正常行走，但受傷的腳踝仍有腫脹、變色的情況。

海沃德正持續復健。（資料照，美聯社）