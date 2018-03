NBA》距離回歸差距甚遠 總教練證實海沃德本季報銷

海沃德確定本季不會復出。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕開幕戰重創左踝的塞爾提克球星海沃德(Gordon Hayward)本季確定無望回歸,總教練史帝文斯(Brad Stevens)受訪時透露,雖然海沃德近期復健有成,球隊也不會為復健進度設限,但海沃德距離能回場仍有相當大的差距,因此確定趕不上本季復出。

海沃德昨天才在推特上分享自己的復健近況,影片中海沃德俐落運球,從只能原地站著投籃,進步到能做輕鬆的跳投,並寫下「耐心、專一目標。」註解,讓苦等多時的美媒看到希望,再度設想海沃德能趕在球季前復出的可能性,然而總教練史帝文斯受訪時直接否決了這個可能。

