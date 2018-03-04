MLB》小史春訓初先發2局2K 哈波術後歸隊無安打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民球星「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今展開春訓初登板，對太空人先發2局送出2K掉1分，賽後表示感覺相當好，因足部微恙短暫缺陣的「強打少年」哈波（Bryce Harper）也歸隊出賽，擔任指定打擊沒有安打，國民最終以8：1贏球。

小史今先發主投2局用29球，被擊出3支安打責失1分，送出2K沒有保送，但也發生一次暴投和牽制失誤，此役沿用上季改變的投球動作，面對9名打者全用固定式投球，頻頻催出97、98英哩的速球解決打者，小史賽後表示想盡量減少可能影響投球的變因，不只精簡投球動作，也減少賽前熱身的投球量，對於本季春訓初登板表現感到滿意。

「（今年春訓熱身賽）第一次出來丟，我感覺非常強壯，今天丟了很多很有力的球，我想這證明季後苦練有成，保持聰明、聆聽手臂的聲音，在登板日之間努力訓練準備球季。」小史說，此役退場後還進牛棚續丟了20球，整體投球內容讓教練相當滿意。大聯盟官網預測小史開季將擔任第二號先發，與王牌薛哲（Max Scherzer）組成頂級輪值。

小史春訓初登板感覺佳。（美聯社）

上役因右腳大姆指指甲內生動了小手術缺陣的哈波，今也歸隊恢復出賽，擔任先發三棒指定打擊，2打數沒有安打吞下2K另有1次保送，4局上曾試圖發動盜壘、隊友成功敲安，再靠滾地球推進上三壘。總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後表示哈波實戰狀況看起來不錯，應該沒有太大問題。

太空人塞揚王牌韋蘭德（Justin Verlander）春訓第二次登板，延續上役好表現維持無失分，此役先發3局僅挨2安，送出5K沒有保送，防禦率仍維持在0。國民在韋蘭德退場後展開反攻，5局下把握對方投手不穩，連打13人次灌進7分，最終以8：1擊敗全場僅敲3安的太空人。

哈波歸隊先發測試右腳狀況。（美聯社）

韋蘭德春訓2場無失分。（美聯社）