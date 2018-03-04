MLB》火球頻飆破160公里 雷神對測速槍結果沒興趣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）近況甚佳！繼上役初登板連飆100英哩火球、對太空人先發2局無失分，今對馬林魚主投3局續飆4K，賽後受訪時表示自己對測速槍結果沒興趣，透露自己投得更聰明更有想法。

「我想你可以這麼說，我上場時投得更有策略性了，我覺得自己思路清晰，能夠徹底執行投球策略。」辛德加德說，認為比起上一場春訓初先發、腎上腺素有點失控影響了表現，今天登板投得更有組織性，動了更多腦筋來投球。

上役太空人先發2局用22球，其中11球飆破100英哩（約160公里）讓美媒瘋狂報導，辛德加德對此並沒有太大興趣，僅淡淡回應：「誰嚇傻了？那些不是棒球專家的人嗎？我也對那些說什麼『狂催球速、調整太快會受傷』的人不感興趣。」

辛德加德對測速槍結果不感興趣。（USA TODAY Sports）

辛德加德認為，如果他在某個時間點已經調整到位、有能力把事情做好，那什麼還叫太快開始催球速，「我又沒有投超過，我投得很輕鬆、很自在，我一點也不擔心，完全在我掌控之中。」雷神總結，總教練艾蘭德（Dave Eiland）則說，只要辛德加德能控制好狀況，付出的努力足以讓他調整好手臂與身體，就不會有所干涉。

辛德加德此役登板花了一些時間調整，開局投出保送、2出局後被敲安打失掉春訓個人首分，但隨後飆出三振找回節奏，2、3局送出3K讓對手六上六下，辛德加德表示自己在第一局表現有點不穩，嘗試了一些不同的投球機制，形容自己是匹在準備起跑的賽馬、有點按耐不住興奮感。

對於今天的投球內容，辛德加德則說相當滿意，受訪時自信表示：「我感覺很棒，身體感覺好到不能再好、能夠掌控自如並且相當活躍。」大都會打線此役熄火未攻下任何分數，最終以0：1不敵馬林魚，首局掉分的雷神承擔敗投。

雷神認為自己投球更有想法。（USA TODAY Sports）