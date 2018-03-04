MLB》超級工具人復元狀況不明朗 美作家點名林子偉

林子偉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪季前與內野工具人努涅斯（Eduardo Nunez）簽下1年合約，不過他去年因右膝受傷目前仍持續復健當中，至今仍未參與春訓熱身賽，美國網站「FanSided」作家Rick McNair分析，努捏斯的健康情況將會影響紅襪隊的開季名單人選，旅美好手林子偉可能有機會站上大聯盟。

紅襪明星二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）去年季後進行膝蓋手術，恐趕不上今年開季，二壘防區可能會由努涅斯來頂替，不過他也在復健當中，下週將以指定打擊身分參與大聯盟熱身賽，復元進度不明朗，美國網站「FanSided」作家Rick McNair認為，如果他恢復狀況不理想的話，教練團可能會考慮其他人選。

目前優先考慮人選應是馬瑞洛（Deven Marrero），而霍爾特（Brock Holt）也是競爭者之一，作者也點名林子偉，但是他擁有選擇權，球隊可以任意下放小聯盟，開季在大聯盟的機會可能不大，不過如果他像紅襪名人堂球星包格斯（Wade Bogg）一樣，本季突然打擊大爆發，可能有望出現在開季25人名單上。

包格斯18年大聯盟生涯前11年都在紅襪，1987年單季繳出24轟、89打點和3成66打擊率，而生涯也只有2季全壘打來到10支以上，不過他曾拿下5次美聯打擊王，共累積3010支安打。