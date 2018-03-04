NBA》詹皇大三元無用 金塊三分雨射垮騎士

G.哈里斯（左）與詹姆斯（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今日迎來連續主場第四戰，雖然「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂砍25分、10籃板、15助攻大三元，全隊更有7人得分上雙，仍不敵金塊G.哈里斯（Gary Harris）、巴頓（Will Barton）聯手飆進55分，終場以117：126吞敗。

騎士此役一路緊咬金塊，末節靠著詹姆斯、史密斯（JR Smith）最後2分半鐘追到1分差，不過P.米爾賽普（Paul Millsap）、G.哈里斯相繼投進三顆關鍵三分球拉開比數，順利獲勝。此役金塊三分雨下不停，全隊共射進19記三分彈，包含G.哈里斯的6顆，加上巴頓4顆。

詹姆斯上場42分鐘是全場最久，砍下全隊最高25分、10籃板、15助攻，完成本季第13次大三元，才發生潑湯事件遭禁賽一場的史密斯上半場得分掛蛋，下半場才回神，攻下19分，不過缺少得分好手洛夫（Kevin Love）讓騎士外線相較金塊落於弱勢。

騎士新同學南斯（Larry Nance Jr.）今天也有不俗表現，攻下14分、8籃板，次節一次爆扣更提振全隊士氣，不過最後仍不敵金塊。

而金塊由G.哈里斯進帳32分領銜，命中率近六成，巴頓則有23分、8籃板、7助攻。

巴頓（右）今天繳全能表現。（美聯社）