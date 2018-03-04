高中木棒聯賽》古林睿煬飆速147公里 率平鎮闖進四強賽

平鎮高中先發投手古林睿煬先發7局僅被敲2安，飆7K無失分拿下勝投。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽八強賽平鎮高中對高苑工商，平鎮王牌投手古林睿煬先發7局用了90球僅被敲2安，飆出7K、無失分拿下勝投，最快球速147公里，帶領球隊以5:0擊敗高苑，闖進明天的四強賽。

此役平鎮3局下靠第4棒劉基鴻適時敲出2打點二壘安打取得領先，6局下再靠2安和短打戰術搶分，一口氣打下3分奠定勝基，最終帶走勝利，平鎮總教練吳柏宏表示，第3局劉基鴻安打很關鍵，因前幾局攻勢不順，決定第6局多做戰術取分。

平鎮靠2個半局取分穩住戰局，關鍵還是在古林睿煬先發7局無失分奪勝，江國謙接手後援2局無失分守住勝果。事實上，去年U18世界盃古林睿煬右肩和右後背拉傷影響投球，吳柏宏說，去年U18結束讓古林睿煬休息3個月做復健，幫助很大。

平鎮高中先發投手古林睿煬。（記者廖耀東攝）

吳柏宏表示，之前有先跟古林睿煬講說要投今天對高苑，這一場直球投得比變化球好，也不怕對手打，明天四強賽無法投（因投90球受隔場限制），若打進後天冠軍賽，可能會讓他後援，視戰況而定。

對於此役表現，古林睿煬認為還可以更好，他表示，這一場變化球沒有投得很理想，就以直球為主；值得一提的是，今天只是106學年度木棒聯賽古林睿煬第一場先發，沒想到是青棒生涯在聯賽最後一次先發，他說，「本來想完投，有點可惜，接下來想拚亞青國手。」

今年高中畢業古林睿煬希望旅外，若無機會，選擇先升大學，暫不考慮中職選秀。

平鎮高中先發投手古林睿煬對高苑主投七局，無失分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

平鎮高中先發投手古林睿煬對高苑主投七局，無失分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）