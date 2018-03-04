NBA》厄文要命失誤！火箭驚濤駭浪15連勝

〔體育中心／綜合報導〕「矛盾大對決」今在休士頓上演，由全聯盟進攻火力第2名的火箭在主場迎戰防守強隊塞爾提克，兩隊一路打的掙扎，直到最後1分鐘火箭才靠老將亞里札（Trevor Ariza）關鍵三分彈以及快攻取得逆轉，終場以123：120險勝綠衫軍，驚險守住15連勝。

火箭上半場三分命中率不佳，19投僅7中造成落後，不過下半場戈登（Eric Gordon）狂飆6記三分彈收復失土，易籃後雙方互有領先，第四節塞爾提克強悍的替補大軍發威，小莫里斯（Marcus Morris）、史馬特（Marcus Smart）、羅齊爾（Terry Rozier）接連飆進關鍵球，一度拉開優勢，但火箭塔克（PJ Tucker）、亞里札的連續三分球很快就追平，加上厄文（Kyrie Irving）最後1分19秒時發生要命的傳球失誤，火箭快攻後超前，就此立於不敗。

火箭全場三分球出手數足足多了塞爾提克一倍，共49投19中，表現最佳的為戈登，命中7顆三分球砍下29分，哈登（James Harden）三分球12投僅3中，但靠大量罰球機會仍進帳26分，亞里札也有21分的貢獻。

塞爾提克替補火力兇猛，共有4人的分上雙，小莫里斯更是砍下全隊最高的21分，主控厄文狀況不佳，雖進帳18分、6助攻，但場上正負值卻是負17，加上最後1分鐘的傳球失誤，釀為綠衫軍輸球主因。

賽後火箭取得15連勝，寫下隊史第二長紀錄，他們曾在2008年締造隊史最長的的22連勝，而總教練丹東尼（Mike D'Antoni）也成為史上第5位在2支球隊奪下15連勝的總教頭。

哈登砍下26分。（美聯社）

厄文今表現欠佳，關鍵失誤導致輸球。（美聯社）

丹東尼締造生涯紀錄。（美聯社）