中職》最熱情的粉絲企劃 LamiGirls同樂會來了

〔記者倪婉君／綜合報導〕隨著全猿主場公布新球季主題趴，桃猿專屬啦啦隊LamiGirls也動起來，將於3月9日至11日展開春訓。其中3月11日更是首次以球迷同樂會方式進行春訓，Lamigo球團表示，這是LamiGirls最熱情的粉絲企畫。

桃猿昨天公布上半季的七大主題趴，已在為3月24日開打的新球季造勢；成軍邁入第8年的LamiGirls也積極備戰，今宣布將舉行為期3天春訓，其中11日下午2點舉行「RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」，更將邀請球迷一起來運動同樂。

共有21名LamiGirls將參與這場同樂運動會，包括倪暄、陸筱晴、小茶、慧慧、沐妍、曲羿、琳蛋、羚小鹿、巫苡萱、布孟璇、班班、張庭、阿布舞、孟潔、巧柔、詩妮、牙璽喬、籃靖玟、陳玟伶、李亞璇、凱莉絲都會出席。

運動會將於楓樹國小（註：桃園市龜山區光峰路277號）進行，運動項目包括躲避球、拔河、跳高、合體技挑戰等，都歡迎球迷一同參與。運動會後也將舉行辣蜜抽獎和簽名會。

春訓前兩天的課程也很豐富，3月9日於Lamigo信義會館將揭曉今年隊長、副隊長，另外還有知名導師的髮妝、儀態、表演課程；3月10日則是進行年度宣傳照拍攝。

LamiGirls成軍8年最熱情的粉絲企畫，3月11日邀請球迷一起來同樂。（Lamigo桃猿提供）