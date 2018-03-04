NBA》麥考倫、里拉德連線 拓荒者斷雷霆三連勝

麥考倫（右）攻下28分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今背靠背出戰波特蘭，少了安東尼（Carmelo Anthony），魏斯布魯克（Russell Westbrook）聯手P.喬治（Paul George）飆破50分，仍不敵麥考倫（CJ McCollum）、里拉德（Damian Lillard）加上透納（Evan Turner）連線攻下65分，終場以100：108吞敗。

上半場雙方不分軒輊，第三節最後4分鐘時雷霆進攻當機，被拉出一波0：6攻勢，透納、里拉德接連得分，漸漸將比數拉開，帶著8分領先進入末節。

末節雙方一來一往都有分數進帳，J.葛蘭特（Jerami Grant）、費爾頓（Raymond Felton）相繼得分，不過拓荒者新秀柯林斯（Zach Collins）在末節挺身而出，也接連切入維持領先，最後雷霆沒能扳平戰局，以8分之差中止三連勝。

此役拓荒者由麥考倫拿下全隊最高28分、8籃板、6助攻，里拉德進帳20分、7助攻，透納則有17分，新秀柯林斯也繳出代表作，攻下12分、5籃板。

雷霆部分，魏斯布魯克砍下全場最高30分、11籃板、6助攻，P.喬治進帳21分、7籃板、4助攻，不過三分球出手7次卻沒進半顆，安東尼則未上場。

里拉德（中）、魏斯布魯克（右）。（美聯社）