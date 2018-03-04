日職》中日主場初登板 松坂大輔飆加盟最速144公里（影音）

〔體育中心／綜合報導〕力拚復活的「平成怪物」松坂大輔，轉戰中日龍後首度在主場登板投球，出場時獲全場球迷熱烈歡迎，對樂天先發主投2局挨2安責失2分，首局曾飆出144公里直球讓對手三上三下，為加盟中日後最速實戰球速紀錄。

松坂大輔首局表現精采，只用1球讓樂天開路先鋒島內宏明擊成左外野飛球，迅速取得1出局，面對下一棒佩古洛（Carlos Peguero）纏鬥10球，將直球催上144公里為加盟中日以來最快，最後用126公里滑球製造滾地球形成2出局，再花2球製造飛球解決打者，首局讓對手三上三下未失分。

2局上松坂讓四棒洋將惠勒（Zelous Wheeler）擊成飛球出局，但一顆143公里直球被今江年晶掌握，掃出右外野二壘打站上得點圈，松坂隨後再度讓打者擊成飛球取得2出局，但下一棒阿馬達（Japhet Amador）逮中松坂123公里的滑球，一棒扛成右外野兩分砲，樂天先馳得點以2：0領先，松坂接著3球三振山下斐紹取得三出局，退場時用手輕拍胸口。

松坂上月底對韓職球隊曾投出143公里速球，今天在中日主場登板投出144公里速球為加盟後個人最速紀錄，總計今先發2局挨2安，責失2分皆來自全壘打，面對8名打者用31球，送出1K沒有保送。