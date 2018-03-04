高爾夫》魏聖美關鍵一推進洞 打下HSBC世界女子錦標賽冠軍

〔記者趙新天／綜合報導〕韓裔美國女將魏聖美今天下午在新加坡，以4回合總計271桿，1桿之差，贏得HSBC世界女子錦標賽冠軍。

這是魏聖美相隔3年多之後，再次贏得美國LPGA賽事冠軍，上次獲勝已是2014年6月的美國女子公開賽。這也是她歷來的第5座冠軍。

魏聖美最後1回合上演大逆轉，她打出7個博蒂、無柏忌的65桿，最關鍵的就是第18洞，她在這個4桿洞攻果嶺不成，球停在果嶺前，還剩下12碼，她選擇推桿進攻，這記長推如願進洞，魏聖美興奮地揮拳慶祝。

最後1組的丹妮兒．姜和N.柯達，站上第18洞果嶺時，只落後1桿，兩人都順利攻上果嶺，但試圖追平的博蒂推桿都沒能送進洞口，她們最後以272桿，和加拿大的韓德森，南韓的申珍妮等人並列第2。

申珍妮今天也是大躍進，她從第6洞開始，11洞打下8隻小鳥，一度衝上單獨領先，可惜最後1洞兩桿沒攻上果嶺，保Par的15呎推桿沒進，柏忌收尾，當時退回並列領先。但她沒等到加賽機會，過了10分鐘，就聽到魏聖美最後1洞打下博蒂，場邊傳來的歡呼聲。

台灣女將龔怡萍最後1回合打出4個博蒂、4個柏忌的72桿，以總計289桿並列50名。

魏聖美。（歐新社）

魏聖美。（法新社）

魏聖美。（歐新社）