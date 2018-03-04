UBA》國體「POLO」周暐宸拿26分率隊退輔大 公開男一級4強全數出爐

國體大擊敗輔大挺進4強，周暐宸高舉雙臂慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，今日在健行科技大學進行最終日賽事。國立體大靠著周暐宸、楊盛硯共飆7顆三分球，搭配王柏智拿到20分，以78：60力退輔仁大學，取得第3張4強賽入場券，並帶著高雄師大搭上晉級末班車。

國體大王柏智上籃得分。（記者林正堃攝）

國體大潘向挺上籃得分。（記者林正堃攝）

輔大鄭皓為拉桿上籃。（記者林正堃攝）

「POLO」周暐宸國中尚未接受正統籃球訓練，每次在宜蘭當地都會身穿一件白T上面印有POLO，這位當初練球還會抽筋的球員，經過多年刻苦訓練，總算在重要一戰挺身而出，全場20投10中，包括3顆三分球，攻下全隊最高26分，率隊以5勝2敗前進台北小巨蛋。

楊盛硯此仗三分球7投4中，攻下15分、6籃板及4助攻。他此仗就是平常心看待，把自己該做的事情做好，總算總回自己苦練已久的外線功力。另一主力中鋒王柏智攻下20分、7籃板，也讓輔大曾祥鈞的16分、21籃板成空。

輔大曾祥鈞與國體大楊盛硯爭球。（記者林正堃攝）

衛冕軍健行科大6戰全勝及5勝1敗的義守大學，日前都確定晉級4強，雙方將在晚間6點15分上演大戰，贏家將能奪得4強首位，24日將在小巨蛋先對陣高師大，贏家將取冠軍戰門票。

國體大擊敗輔大挺進４強。（記者林正堃攝）