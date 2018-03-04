SBL Live》末節李維哲挺身而出 台銀擊敗達欣終止8連敗

臺灣銀行李維哲（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 16 20 18 17 71 台銀 14 19 19 22 74

第四節

末節林冠綸先投進一記三分外線，陳侑昫切入取得兩分，呂冠霆抄截後用灌籃完成快攻，台銀李維哲大號三分球幫助台銀超前一分，布拉籃下接獲傳球爆扣得分，李維哲再飆一記三分球，布拉籃下抓到進攻籃板再放進兩分，李維哲切入上籃得分，呂冠霆三分外線命中，黃鎮連續飆進兩記三分球將比數反超，賈西亞三分外線命中，林冠綸兩罰中一，達欣最後一波進攻發邊線球產生失誤，台銀賈西亞兩罰兩中，黃鎮最後一擊失利，比賽結束台銀以74：71擊敗達欣，終止8連敗。

第三節

下半場第一球布拉在籃下取分，黃鎮三分命中，呂冠霆也回敬一記三分外線，達欣進攻發生傳球失誤岳瀛立還被吹違反運動道德犯規，呂宗霖兩罰一中，台銀余純安投進三分外線，這波進攻台銀得到4分，余純安再投進三分外線助台銀將比分超前，達欣羅鈺群投進三分外線，郭少傑中距離跳投得分，蘇翊傑切入進算並獲得加罰機會完成三分打，呂濟而快攻得到兩分，蘇翊傑切入再拿兩分，余純安兩罰一中終止達欣一波7：0攻勢，賈西亞中距離拋投取分。第三節台銀一度靠著連續三分命中超前比數，不過節末又喪失投籃手感，第三節結束，達欣以54：52領先台銀。

臺灣銀行陳侑昫（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行賈西亞（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行呂冠霆三分得手。（記者陳志曲攝）

第二節

呂冠霆用三分球為台銀開啟次節的第一槍，達欣呂濟而則是用底線三分來回應，台銀龍弘元中距離得分，台銀呂宗霖抓下進攻籃板並放進兩分，達欣林冠綸三分命中，賈西亞則是切入上籃並製造犯規完成三分打，賈西亞與蘇翊傑都各罰進兩球，布拉持續肆虐禁區，台銀陳侑昫投進三分球，達欣林宜輝籃下運用腳步放進兩分，台銀郭少傑罰球罰進兩球，黃鎮籃下放進兩分。第二節台銀依舊保持較佳的三分命中率，不過在兩分球部分達欣表現比較理想，不過達欣在罰球線上錯失過多機會導致第二節結束，達欣僅以36：33領先台銀三分。

臺北達欣黃鎮（右）急停跳投。（記者陳志曲攝）

臺北達欣總教練范耿祥。（記者陳志曲攝）

臺北達欣蘇翊傑（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

第一節

力拚止敗的台銀，開局洋將賈西亞連拿四分，達欣也靠著布拉、黃鎮籃下取分，台銀陳侑昫三分命中，布拉籃下放進兩分，台銀呂冠霆底線投進三分球，達欣蘇翊傑中距離跳投命中，布拉籃下爆扣得分。首節達欣在兩分球的命中率高於台銀不少，不過三分球投6中0，台銀則是有兩記三分球緊咬比數，首節終了，達欣以16：14領先台銀。

臺北達欣布拉（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（右）讓臺灣銀行賈西亞（左）陷入犯規麻煩，上半場結束已經吞下三犯。（記者陳志曲攝）

臺北達欣林冠綸（右）在對手的封阻下將球傳出。（記者陳志曲攝）