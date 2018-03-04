LOL》LMS第五週數據釋出 閃電狼Moojin奪「本週之星」

閃電狼打野韓援Moojin奪LMS第五週「本週之星」。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區官方昨（3）日釋出第五週數計統計，獲選為「本週之星」的選手為閃電狼打野韓援Moojin，總出賽四局賽事中，他打出平均3殺0.75死亡7.75助攻，平均KDA是驚人的14.3，擊殺參與率也來到72.9%，表現十分出色。

選手統計部分，最高KDA前三為：閃電狼Moojin（14.3）、JT LilV（13）、JT FoFo（11）；最多擊殺前三：AFR DalKa（31）、ahq Wako（19）、HKA Chawy（19）；最多助攻前三則是AFR Zest（42）、AFR Epic（41）、AFR Ninuo（36）。

選手各項統計。（取自Garena）

最高擊殺參與率前三為：GRX Stitch（100%）、ahq Wako（91.3%）、GRX baybay & Candy（87.5%）；最多每分鐘拆眼前三：GRX baybay（0.85）、閃電狼Moojin（0.73）、MAD Benny（0.73）；最多每分鐘傷害輸出前三為：GRX Stitch（845）、HKA Chawy（833）、ahq An（760）。

英雄出場統計部分，最多選用次數分別有三大區塊：吶兒&史瓦妮（9）、亞歷斯塔&布郎姆&塔莉雅（8）與克黎絲妲&史加納（6）；最多禁用次數前三則是：柔依（12）、卡蜜兒&伊澤瑞爾（9）與剛普朗克（8）。

最高勝率共有四位英雄達百分百，分別為：剎雅、銳空、弗拉迪米爾與雷茲，另外伊澤瑞爾、加里歐、嘉文四世與札克的勝率也都有67%。

英雄出場統計。（取自Garena）