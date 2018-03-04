高中木棒聯賽》青棒最佳左投之一 岳政華助穀保進四強

穀保投手岳政華。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽今天進行八強賽，穀保家商、平鎮高中、成德中學和普門中學分別擊敗對手晉級四強賽，明天下午兩點成德迎戰普門，晚上6點穀保遭遇宿敵平鎮，這兩場都在嘉義市立棒球場開打。

去年平鎮以4:0擊敗穀保，拿到隊史首座木棒聯賽冠軍，今年兩隊「提前」在四強賽對戰，贏家進冠軍戰，穀保總教練周宗志表示，早晚都會對到，一直以來都把平鎮和高苑設定為假想敵，平常心應戰。

今天穀保以6:3擊敗南英商工，近13屆第12度闖進木棒聯賽四強賽，過去奪4冠居各隊之冠，高苑3冠居次，不過今天高苑以0:5不敵平鎮，無緣力爭隊史第4冠，平鎮則要挑戰二連霸。

穀保對南英之戰，9局上打完穀保取得6:2領先，下個半局推出左投王彥程登板關門，結果他投2保送、被敲1安，留下無人出局滿壘局面退場，由另一名左投岳政華緊急上場救火，岳政華雖暴投掉1分，不過順利抓下3個出局數，送出2K，為球隊守住勝果，扛第5棒的他，單場敲2安，投打俱佳。

今年高二的岳政華，哥哥是中信兄弟內野手岳東華，周宗志表示，岳政華高一以打擊為主，升高二投球機會變多，過去以先發為主，這一場第一次嘗試讓岳政華擔任救援，均速138至140公里，最快可以投到145公里，是目前國內青棒最好的左投之一。

投打都有亮眼表現，哥哥朝打者之路發展，岳政華傾向選擇投球，他說，「我覺得自己投球比打擊好。」

穀保投手岳政華。（記者廖耀東攝）

穀保投手岳政華。（記者廖耀東攝）

穀保以6比3擊敗南英，進入四強戰。（記者廖耀東攝）

南英潘德瑋（右）盜二壘，遭穀保二壘手翁皓翔（左）接獲捕手傳球後，將跑者阻殺出局。（記者廖耀東攝）

穀保家商先發投手李承風。（記者廖耀東攝）