現場直擊》曾仁和3月8日戰印地安人 可望對決張育成

曾仁和。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那梅薩報導〕小熊隊開季5大先發投手早已敲定，儘管台灣投手曾仁和不在輪值中，他仍維持投1休4，預定台灣時間8日熱身賽出戰印地安人，有望對決另名台將張育成。

曾仁和今年首度參與大聯盟春訓，已在熱身賽登板2次，首戰對巨人先發1.2局失1分、第2場對天使中繼2局掉1分，各用16球、20球，由於他以先發調整，雖擺在比賽中段上場，仍會投到先發的量，下一場預計拉到45至50球左右。

曾仁和下一戰預定作客印地安人，恰好有機會與張育成交手。張育成去年底進入印地安人40人名單，今年也是第一次參加大聯盟春訓，熱身賽表現亮眼。

小熊以6年1.26億美元（約新台幣37.18億元）合約簽下日籍強投達比修有後，補起先發輪值大缺口，但他開季只被排在第3號先發，前2號是生涯第7次扛起開幕戰的萊斯特、曾獲國聯防禦率王的韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），昆塔納（Jose Quintana）、查特伍德（Tyler Chatwood）各是第4、5號先發。

其中，達比修、昆塔納分別是去年遊騎兵、白襪的開幕戰頭號先發，在小熊連前2號都擠不上，今年先發陣容被譽為「隊史最強」；曾仁和應會從3A開季，繼續先發等待機會。

曾仁和。（特派記者郭羿婕攝）

達比修有進牛棚練投。（特派記者郭羿婕攝）

達比修有進牛棚練投。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和與達比修有傳接球。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和與達比修有傳接球。（特派記者郭羿婕攝）

張育成。（資料照，特派記者郭羿婕攝）