公鹿主場戰七六人 今日賽事預告與轉播

西蒙斯。（法新社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

NBA方面，公鹿坐鎮主場迎戰七六人。公鹿目前以33勝29敗排在東部第7，但球隊近況不佳，目前已吞下4連敗。「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否帶領球隊走出低潮呢？

七六人近11場比賽拿下9勝2敗的佳績，也讓他們的排名從東部第9衝到第6。值得注意的是天賦異稟的西蒙斯（Ben Simmons），近5場平均繳出15.4分、7籃板、7.2助攻的他與恩比德（Joel Embiid）兩人的表現絕對是七六人能否勝出的關鍵。精采比賽，請球迷們不要錯過囉！

棒球部分，高中木棒聯賽四強賽，今天由成德迎戰普門，穀保遭遇宿敵平鎮，這兩場都在嘉義市立棒球場開打，緯來體育將現場直播兩場賽事。另外，智林體育台也有網路直播。喜愛棒球的朋友，記得收看！

NBA例行賽

09:00 七六人@公鹿 愛爾達體育1台、緯來體育

高中木棒聯賽

09:00 成德高中@普門中學

12:00 平鎮高中@穀保家商

地點：嘉義市立棒球場

轉播單位:緯來體育、智林體育台Youtube網路轉播

09:00 西苑高中@美和中學

12:00 高苑工商@南英商工

地點：嘉義縣立棒球場