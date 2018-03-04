中職》揮擊更有策略 鄧志偉今年力拚機會

統一獅鄧志偉。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊鄧志偉曾連續4季全壘打雙位數，近兩年卻因打擊的不穩定，導致一軍出賽數銳減，去年僅在一軍出賽13場，30打數被三振近半的14次，今年鄧志偉調整心理狀況和打擊策略，力圖振作，今晚5局下鄧志偉擊出的陽春砲，球還直擊台南球場第2層看台，差點擊中看台上擺設的「變形金剛」。

統一獅打者鄧志偉擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

統一獅打者鄧志偉擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

統一獅打者鄧志偉擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

「去年因為心理因素，在二軍打球時沒什麼壓力，上一軍壓力就來了。」鄧志偉去年在二軍仍有3成39的打擊率，他認為自己面臨最大問題是心理因素，休賽季和隊友郭峻偉到無錫的大聯盟棒球學校自主訓練，在當地遇到曾執教獅隊的呂文生，「呂教練跟我說，希望我更認真、把心放在棒球。」

鄧志偉昨代打，兩好球時和投手纏鬥，最終形成安打。他說，今年春訓熱身賽時，打擊要求自己把球看到最後，「球碰到球棒時，眼睛才離開球，而不是硬帶但打不紮實。」獅隊一壘也有不少競爭，鄧志偉認為，代打角色他也沒問題，任何角色對球隊來說都很重要，重點是能否成功扮演好角色。

統一獅鄧志偉。（記者黃志源攝）

統一獅鄧志偉。（記者黃志源攝）