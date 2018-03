NBA》差點上演全武行 魏少挺隊友又吃技術犯規（影音）

Steven Adams and Russell Westbrook had some works for Nurkic pic.twitter.com/tlWGjGhRCf

〔體育中心/綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆今背靠背出戰波特蘭拓荒者,兩隊戰況膠著,激戰到最末節,才由拓荒者以108:100擊敗雷霆,不過在比賽過程中,雙方打起來火氣很大,在上半場結束前更爆發肢體衝突,讓場面一度陷入混亂。

離上半場結束還剩最後3分53秒時,在一次雷霆持球進攻中,拓荒者中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)在回防的過程中與亞當斯(Steven Adams)發生身體碰撞,亞當斯被絆倒在地板上翻滾兩圈,還差點撞到持球進攻的P.喬治(Paul George)。

裁判馬上將比賽暫停,諾基奇在撞倒亞當斯後,不但沒有上前拉起他,嘴裡還噴著垃圾話,顯然認為亞當斯有假摔嫌疑,當不滿的亞當斯朝諾基奇走去時,義憤填膺的魏斯布魯克(Russell Westbrook)立刻上前為隊友打抱不平,推了諾基奇一把,雙方人馬隨即一擁而上將三人分開,衝突才沒有繼續擴大。

裁判在透過電視慢動作重播之後,最後判給諾基奇一次犯規,一臉無辜的諾基奇,在領到犯規下場休息時,仍難忍怒火,竟直接將球衣撕破宣洩心中的怒火。

Andddd Jusuf Nurkic just ripped his jersey right down the middle pic.twitter.com/uEjFArS61g