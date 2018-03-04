NBA》差點上演全武行 魏少挺隊友又吃技術犯規（影音）

Steven Adams and Russell Westbrook had some works for Nurkic pic.twitter.com/tlWGjGhRCf — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） 2018年3月4日

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆今背靠背出戰波特蘭拓荒者，兩隊戰況膠著，激戰到最末節，才由拓荒者以108：100擊敗雷霆，不過在比賽過程中，雙方打起來火氣很大，在上半場結束前更爆發肢體衝突，讓場面一度陷入混亂。

離上半場結束還剩最後3分53秒時，在一次雷霆持球進攻中，拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）在回防的過程中與亞當斯（Steven Adams）發生身體碰撞，亞當斯被絆倒在地板上翻滾兩圈，還差點撞到持球進攻的P.喬治（Paul George）。

裁判馬上將比賽暫停，諾基奇在撞倒亞當斯後，不但沒有上前拉起他，嘴裡還噴著垃圾話，顯然認為亞當斯有假摔嫌疑，當不滿的亞當斯朝諾基奇走去時，義憤填膺的魏斯布魯克（Russell Westbrook）立刻上前為隊友打抱不平，推了諾基奇一把，雙方人馬隨即一擁而上將三人分開，衝突才沒有繼續擴大。

裁判在透過電視慢動作重播之後，最後判給諾基奇一次犯規，一臉無辜的諾基奇，在領到犯規下場休息時，仍難忍怒火，竟直接將球衣撕破宣洩心中的怒火。

Andddd Jusuf Nurkic just ripped his jersey right down the middle pic.twitter.com/uEjFArS61g — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） 2018年3月4日

而為隊友出氣的魏少也領到１次技術犯規，收下本季第13次技術犯規，若再拿到3次，之後每多1次就得自動禁賽1場。

賽後裁判Ron Garretson向媒體解釋：「拓荒者諾基奇犯規，所以吹他1次普通犯規。而魏斯布魯克則是在死球時對對手做出犯規動作所以被吹罰技術犯規。」

而賽後談到魏斯布魯克的技術犯規時，亞當斯則說：「當下狀況有點混亂，但我想他（魏少）當時就只是在挺他的隊友，這樣真的很不錯！」

魏少力挺隊友亞當斯。（資料照，美聯社）