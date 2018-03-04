SBL Live》夏普5記三分狂砍31分 墊底台啤扳倒裕隆

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 17 13 17 14 61 台啤 11 20 19 16 66

第四節

前三節拿下24分的夏普，末節不手軟連續投進兩記三分，不過裕隆有周士淵也用三分和切入反擊，末節雙方的命中率皆有所下滑，在讀秒階段台啤僅領先三分不過黃聰翰投進三分外線將分差拉開至6分，並且裕隆還在發邊線球時發生失誤，不過台啤在進攻不進後裕隆快攻三分命中，台啤原先握有最後一波進攻球權但發生掉球失誤，也讓落後三分的裕隆有機會執行最後一擊，不過裕隆最後一擊呂政儒並沒有投進，終場台啤在夏普31分得帶領下以66：61擊敗裕隆。

新北裕隆教練邱啟益。（記者陳志曲攝）

新北裕隆柯旻豪（右）運球突破對手防守。（記者陳志曲攝）

新北裕隆奈維爾（中）三分跳投。（記者陳志曲攝）

新北裕隆周柏臣（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆周柏臣（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆周士淵跳投。（記者陳志曲攝）

第三節

下半場一開始台啤蘇柏彰連續兩次犯規有著犯規麻煩下場休息，裕隆也主打禁區，不過夏普的手感依舊火燙，不過裕隆靠著陳世念和呂政儒的三分外線挹注將比數緊咬，台啤在夏普下場休息後由于煥亞和李愷諺帶領球隊，也維持住領先分差，第三節結束，台啤以50：47領先裕隆。

新北裕隆周士淵（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

新北裕隆呂政儒（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆呂政儒（左）受對手壓迫將球傳出。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒總教練周俊三。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒蔣淯安（右）跳投遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第二節

次節台啤夏普連切帶投並且還能妙傳給隊友，先是打出一波7：0的攻勢反超比數，裕隆第二節得分火力與第一節相比有所下滑，台啤也在夏普的帶領下整體命中率上升。半場結束，台啤31：30領先裕隆。

台灣啤酒黃聰翰（右）跳投。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒夏普（右）跳起拋投。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒夏普（右）跳投。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒周伯勳籃下進攻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒周伯勳（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

第一節

周柏臣快攻得分助裕隆先馳得點，台啤洋將夏普籃下背框單打得分，夏普砍進三分外線，裕隆呂政儒切入製造犯規站上罰球線兩罰一中，夏普中距離翻身跳投得分，台啤黃聰翰抄截成攻後快攻得分，裕隆奈維爾投進三分外線，呂政儒切入得分，裕隆陳世念三分命中，台啤于煥亞也投進三分球，裕隆周士淵投進中距離。首節台啤大多靠著洋將夏普單打整體命中率偏低，裕隆則是多次靠著切入製造犯規取分，首節結束，裕隆以17：11領先台啤。