SBL》不甘被質疑 賈西亞繳雙20率台銀終止8連敗

臺灣銀行賈西亞（右）跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕近期狀況低迷的台銀，今面對衛冕軍達欣，在賈西亞繳雙20、李維哲決勝節連得8分帶領下，以74：71終止8連敗。

台銀開季戰績開出紅盤，一度登上龍頭，無奈老將陳順詳、張博勝相繼掛傷號，近期吞下8連敗。

今面對達欣，台銀展現決心，上半場你來我往，一路緊咬，易籃後蘇翊傑三分打加上呂濟而放進2分，達欣一度拉開；決勝節，李維哲連拿8分，率隊超前，雖然黃鎮隨後回敬2顆三分球，但賈西亞適時從外線開火，讓達欣無力反撲。

此役，賈西亞繳全隊最高24分、22籃板，先前媒體報導指出，他因狀況不穩可能被換掉，對此他不太能夠接受，也自認是專業的球員，不該被質疑，今天他也用表現助隊止敗，他說：「就是相信比賽、相信隊友，且年輕球員也都相當認真努力。」

先前飽受傷勢困擾打打停停的呂冠霆，今首度在SBL賽場上扣籃，投進3顆三分球拿下新高13分，他表示這一扣也讓他更專注於球場，雖然還有很多小細節得加強。

台銀想止敗的企圖心，對手也感覺的到，達欣教練范耿祥說：「他們展現想贏球的決心，反倒我們自己攻守都太過鬆散。」達欣布拉繳23分、27籃板，黃鎮15分次之。

臺灣銀行賈西亞關鍵三分出手。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行呂冠霆（中）表現亮眼，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行李維哲（中）。（記者陳志曲攝）

臺北達欣布拉（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北達欣黃鎮（右）急停跳投。（記者陳志曲攝）