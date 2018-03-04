UBA》健行狂勝義守15連勝到手 強勢朝霸業邁進

健行科大８強賽７戰全勝，奪下4強首位。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級最終4強名單在今日出爐，8強最終戰由不敗之師地主健行科大及南霸天義守大學爭取決賽頭號種子席次，健行以94：72勝出，在8強7戰全勝及本屆15連勝，續朝衛冕之路邁進。

義守射手吳彥儒高中來自HBL男子甲級強權能仁家商，這回面對昔日高中學長、學弟，他上半場飆進4顆三分球，攻下16分，包含在第二節的壓哨二分球，率隊以40：40和健行戰成平手。

易籃後，健行一哥「微笑射手」簡祐哲此節先飆進2顆三分球，並單節進帳8分，且球隊又多次反快攻取分，及陳冠毅連進2顆三分球，最多取得17分領先，但義守並未放棄比賽，以57：64落後。健行在末節最多領先達22分，強勢邁向4強決戰。

健行一哥「微笑射手」簡祐哲進帳17分、7籃板和4助攻，大四陳冠毅貢獻本季新高27分外帶8籃板，「小跑車」林俊吉11分、朱雲豪11分。

公開男一級最終四強為健行、義守、國立體大及高雄師大，4隊將在3月24日於台北小巨蛋廝殺，健行將對高師大；義守碰國體大，贏家在25日爭取最終冠軍。

本屆UBA邁入第31年，以目標「Reach the top」帶領男、女4強首度攻佔台北小巨蛋。決賽需持票入場，採一人一票對號入座，一票除可看全日賽程外，還有機會把汽車、iPhone X等大獎帶回家，票券將在明（5日）中午12點起於KKTIX網站開放搶票。

至於輔仁大學3勝4敗，排名第5，北市大學、中州科大都是2勝5敗，北市大靠著對戰擊敗中州，取得第6，中州第7，台灣師大以1勝6敗排在第8。

健行陳冠毅上籃得分（記者林正堃攝）

健行朱雲豪飆進三分球。（記者林正堃攝）

義守羅建斌上籃時球被健行石博恩毀掉。（記者林正堃攝）



義守吳彥儒外線出手。（記者林正堃攝）

義守吳彥儒外線出手。（記者林正堃攝）

健行林冠均拉桿上籃。（記者林正堃攝）

健行簡祐哲上籃得分。（記者林正堃攝）