NBA》末節三顆三分球逆轉戰局 波總：球哥太不可思議了

波爾。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人前役做客馬刺的比賽，終場以116：112踢館成功。其中落後整場比賽的湖人，靠著「球哥」波爾（Lonzo Ball）在第四節連續命中3顆三分球，成為逆轉的關鍵，也讓馬刺總教練「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）直呼：「球哥真的是太不可思議了！」

波爾整場比賽砍進6顆三分球，包括在終場前2分46秒時，命中大號逆轉三分球，幫助湖人成功逆轉落後多達17分的頹勢，拿下近期的5連勝。賽後新隊友「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）大讚：「他雖然不常命中這樣的外線，但他總是充滿自信，他是一個很沉穩得年輕人，不管面對任何情況，他總能保持平常心。」

隊友藍道（Julius Randle）也表示：「他現在投籃不可能投不進了！他在場上總是充滿自信，不管是投籃或是幫隊友製造機會，特別是他總能命中關鍵球。」

季初波爾的投籃命中率僅24.3%，三分球命中率也是慘澹的28.6%，不過自上個月膝傷痊癒復出後，波爾猶如脫胎換骨一般，至今15場比賽三分球共22投14中，命中率高達63.6%，投籃命中率也高達59.4%，場均可貢獻12分6.7籃板7.2助攻，是湖人近期連勝的關鍵。

對此波爾表示：「我想大家還是會繼續厭惡我的投籃吧，不過這對我來說根本沒有影響，我還是會繼續在場上努力打球。」