中職》一統江湖？富邦三洋投去年超狂成績報乎你知

富邦悍將新洋投陣容伍鐸、布魯斯、羅力（左起）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨天宣佈簽下2名新洋投，分別是去年在兄弟與統一擔任王牌的伍鐸、布魯斯，加上早已續約的羅力，洋投鐵三角可望成為富邦爭冠的利器。

放眼中職，沒有球隊的洋投戰力能與富邦悍將匹敵，3名洋投去年在投球榜上各據一方，其中羅力奪下勝投王（16勝）、防禦率王（2.18）、三振王（154），伍鐸則在投球局數上高居聯盟之首（173.2），布魯斯則是先發聯盟第一（26），唯獨防禦率4.17稍稍遜色。

3人在投球風格上也有所不同，其中羅力擅用三振、飛球解決打者，伍鐸則製造大量滾地球，去年共製造259次的滾地球出局排聯盟首位，布魯斯身手較為均衡，但去年送出的148次三振也擠進聯盟前三。

富邦悍將自2016年11月1日成軍，今年除網羅2大王牌洋投外，還簽下蔣智賢、張正偉、林煜清、陳鴻文、林克謙等5名前中信兄弟球星，躍升為今年奪冠呼聲最高的球隊。

富邦洋投去年成績：

羅力

勝敗：16-4（聯盟第一）

三振：154（聯盟第一）

局數：160.2

防禦率：2.18（聯盟第一）

WHIP：1.01（聯盟第一）

伍鐸

勝敗：13-8

三振：135

局數：173.2（聯盟第一）

防禦率：3.63

WHIP：1.27

布魯斯

勝敗：13-10

三振：148（聯盟第三）

局數：144.2

防禦率：4.17

WHIP：1.35