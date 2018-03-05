MLB》首次左外野亮相 史坦頓守備糗「掉漆」（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）轉戰紐約洋基，今天春訓左外野先發，2次守備機會卻「掉漆」，給對手大好機會，賽後他也說，自己有些球「真的守得很糟」。

過去效力馬林魚，史坦頓多是擔任右外野手，來到洋基眾所矚目的首秀也是右外野出發，今天對光芒一戰，他則是先發第3棒左外野，但在2局上有守備機會，史坦頓受到光線影響而沒能接殺，被Jake Bauers跑出二壘安打，雖然該局洋基無失分，不幸的是4局上，史坦頓又沒掌握基爾梅爾（Kevin Kiermaier）飛球，球落地後彈出牆，形成場地規則二壘安打送回2分，最終打線熄火的洋基1：9不敵光芒，史坦頓3支0。

史坦頓。（資料照，USA TODAY）

「球的確被陽光吃掉，但這是比賽的一部分，」史坦頓賽後受訪表示，陽光不該成守備的藉口，「我覺得（守左外野）感覺很好，但我有些球守得很糟，完全沒辦法幫助球隊，我必須找出方法調整，用手套來支援隊友，或是做些其他的貢獻。守備的路線以及所有狀況都很好，只是剩下的我沒有做好。」

史坦頓上一次守左外野要回溯到2010年在馬林魚2A傑克森維爾巨蝦，長達8季不曾出現在馬林魚左外野，儘管史坦頓洋基左外野首秀差強人意，洋基新教頭布恩（Aaron Boone）仍盼他能為洋基增加外野守備的彈性，「正由於左、右外野方向不同，關係到向球移動的第一步，我想這是個好的開始。但同時我也希望他能適應，這也是為什麼我一直認為他和賈吉（Aaron Judge）是過程的一部分，就算我今天什麼也沒見著，也不影響我對此依舊保持樂觀。」