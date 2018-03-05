NBA》頭髮哥大三元無用 老鷹普林斯絕殺太陽

普林斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今主場迎戰太陽的比賽，雖然太陽新同學「頭髮哥」裴頓（Elfrid Payton）繳出11分10籃板14助攻「大三元」成績，不過老鷹仍靠著前鋒普林斯（Taurean Prince）單場砍進6顆三分球，包括終場前8秒命中逆轉絕殺三分球，帶領老鷹以113：112險勝太陽。

今日比賽雙方打得相當焦灼，比賽進入第四節時，太陽一度取得7分領先優勢，不過在比賽末段，老鷹普林斯連續命中3球三分球外加切入，單節攻下11分，幫助老鷹逆轉戰局，成功捍衛主場。

兩隊今日進攻效率都相當好，太陽團隊命中率高達5成，三分球全場26投11中，命中率也高達42.3%，不過老鷹團隊命中率也高達45.7%，三分球全場33投17中，命中率來到誇張的51.5%，硬是把太陽比下去。

太陽後衛華倫（TJ Warren）攻下全場最高35分4籃板，一哥布克（Devin Booker）也貢獻20分，板凳克里斯（Marquese Chriss）也有17分5籃板4火鍋演出。



老鷹方面普林斯單場砍進6顆三分球貢獻22分，施洛德（Dennis Schroder）也有21分6籃板6助攻，板凳普朗利（Miles Plumlee）也繳出10分11籃板「雙十」成績。

裴頓。（美聯社）

華倫。（今日美國）