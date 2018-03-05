MLB》讓位給大谷翔平 普侯斯：搞不懂球隊計畫

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為維持「二刀流」，天使日籍球員大谷翔平行程滿檔，雖然罕見投、打掀起大聯盟旋風，但也面臨前輩看衰，近日更有質疑聲浪，對此，在大谷先發DH時讓位的大哥普侯斯（Albert Pujols）說，自己雖不懂球隊的計畫到底是什麼，反正「打球就對了」。

普侯斯。（資料照，美聯社）

日前遊騎兵名投、2008年世界大賽MVP海默斯（Cole Hamels）吐槽多隊使用6人先發輪值，迎來大谷並讓他繼續二刀流的天使也成為箭靶之一，而為了讓大谷打DH，必須移防一壘的普侯斯表示，不明白球隊發生什麼事，「沒有人告訴我，我真的摸不透整個計畫，我只知道我來這裡就是穿球衣打球，做球團希望我們達到的事。」

即使前一季只有6場比賽守一壘，普侯斯今年可能每周將有3至4戰要守備，可望創下2014年以後首次在一壘破百出賽，普侯斯說，每年都做好準備守一壘，沒什麼特別的，也不用人人都拿這件事大做文章，「（守一壘）就像騎腳踏車，你不用每天騎，就算20年不騎突然騎了，可能感覺很怪，但很快就上手。」

大谷翔平2日對釀酒人2.2局，52球被打4安失2分，不過8次出局都是三振，也讓美媒瘋狂不已。除了明（6）日以DH之姿出賽，預定在10日再度登板的他，也將在8日進牛棚，這回將對上墨西哥聯盟提華納公牛或與小熊的公辦熱身賽，球隊預定讓大谷投4局，球數約定在65至70球，天使投手教練納吉（Charles Nagy）更希望大谷和上次一樣重演「三振秀」。

打擊方面，大谷也在相隔5日後於今天練打，36次揮擊多達13支出牆，其中一支飛出10公尺高牆、推算距離150公尺的一擊，同樣讓圍觀的球員和球迷驚呼連連，而在打擊練習後他也直接走向沒有捕手的牛棚按表操課。

大谷翔平。（資料照，法新社）