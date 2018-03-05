NBA》溜馬一哥狂砍33分 巫師本季首嘗3連敗

歐拉迪波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今做客巫師的比賽，靠著一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下全場最高33分，外帶7籃板3助攻3抄截帶領下，終場以98：95險勝巫師，賞給巫師本季最長的3連敗。

溜馬今天進攻手感火燙，前3節打完領先巫師15分，不過末節比賽，巫師靠著當家球星畢爾（Bradley Beal）開節打出10：0的攻勢瞬間追進比分，隨後溜馬雖靠著歐拉迪波兩罰都進止血，不過畢爾再靠著1顆三分球加上兩罰命中將比分追進至僅剩1分落後。

然而在比賽終場前25秒時，歐拉迪波跳投不進，巫師展開快攻，不過關鍵時刻畢爾上籃「放槍」，隨後巫師採用犯規戰術歐拉迪波兩罰中一，落後2分的巫師進攻，畢爾切入騎馬射箭再度「放槍」，接下來再度採用犯規戰術溜馬同樣兩罰中一，落後3分的巫師在最後5.2秒擁有最後一波進攻，畢爾還是沒能命中三分球無法帶領巫師逆轉，終場以95：98敗給溜馬。

巫師吞下本季首度3連敗，畢爾攻下22分3籃板，並傳出生涯單場新高的11助攻，波特（Otto Porter Jr.）攻下全隊次高17分8籃板4抄截，小莫里斯（Marcus Morris）也有12分7籃板進帳。

溜馬方面除了一哥歐拉迪波有好表現外，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）貢獻20分4籃板4抄截，中鋒M.透納（Myles Turner）也有12分13籃板「雙十」成績。

畢爾。（美聯社）