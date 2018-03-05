MLB》不挺教頭「六人先發輪值」 海默斯：這不是我認識的棒球

海默斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕擁有多名先發投手的遊騎兵，日前總教練班尼斯特（Jeff Banister）提出「六人先發輪值」的想法，不過陣中王牌海默斯（Cole Hamels）並不贊同此做法，並表示：「這並不是我認識的棒球。」

海默斯表示：「我知道這是為了有解決輪值名單的方法，但自從我加入聯盟後，我的身體就被調適成5人輪值時間表。這方法或許適合在大學賽場上，但我認為在大聯盟並不適用。我的身體已經習慣每季33到34場先發，我是一位可以投200局的投手，這同是我的目標，也是我想要做的事。」

遊騎兵陣中先發投手除了海默斯外，還有培瑞茲（Martin Perez），新同學費斯特（Doug Fister）、邁納（Mike Minor）和摩爾（Matt Moore）、布希（Matt Bush），而預計還會再加入昔日塞揚強投林西肯（Tim Lincecum）。

面對海默斯的公開質疑，總教練班尼斯特表示，自己跟海默斯並沒有出現嫌隙，「我很喜歡海默斯這樣勇於發表意見，我們會一起創造新的方法來讓大家變得更好。我覺得大家都應該勇於發表自己的看法，這是他們應該做的，這對他們自己及球隊都是一大幫助。」