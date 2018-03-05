NBA》傳奇再添一筆！Kobe勇奪奧斯卡最佳動畫短片（影音）

布萊恩奪下奧斯卡最佳動畫短片。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）所製作的動畫短片《親愛的籃球》日前入圍奧斯卡最佳動畫短片獎項，今天的頒獎結果出爐，布萊恩確定贏得大獎，讓他的場外傳奇再添一筆。

這部6分鐘短片是由布萊恩2015年的引退感言所改編，與知名動畫師基恩（Glen Keane）共同執導，基恩先前曾參與《阿拉丁》、《美女與野獸》等動畫製作。

在布萊恩的引退感言中，他將籃球形容為「一個我深愛的，我從我的身體、心理，以及我的靈魂給了你全部。」

與布萊恩共同入圍的還有「花園派對」（Garden Party）、「失物招領」（Lou）、「負空間」（Negative Space）、「暗黑童話」（Revolting Rhymes）等作品。

布萊恩在2016年正式引退，生涯為湖人效力20年，贏得5座總冠軍、2座總冠軍賽MVP、1座年度MVP、18度入選明星賽，看來現在還得再加上1座奧斯卡金像獎。

布萊恩奪下奧斯卡最佳動畫短片後相當興奮。（美聯社）

布萊恩親吻小金人。（美聯社）

布萊恩奪下奧斯卡最佳動畫短片。（美聯社）

布萊恩與基恩奪下奧斯卡最佳動畫短片。（美聯社）

Kobe與愛妻瓦妮莎。（法新社）

親愛的籃球動畫短片：