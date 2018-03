NBA》不擺爛帶頭衝 諾威斯基得分雙破紀錄

〔體育中心/綜合報導〕達拉斯獨行俠最資深的一哥諾威斯基(Dirk Nowitzki)堅決不隨管理擺爛,今天更以身作則帶頭衝,攻下個人本季單場新高23分,進球更飆上10977顆,名列史上第8。

諾威斯基。(美聯社)

諾威斯基用三分球取得第11分結束首節,上半場15分封關,此役上場25分鐘,繳出本季新高23分,賽前他只差Elvin Hayes 10976顆進球僅4顆之遙,他也如願繼3萬1千分後,相隔4日再寫歷史。

雖然是諾威斯基紀錄夜,爐主獨行俠對上近況7連勝的鵜鶘,仍在主場109:126輸球。J.哈勒戴(Jrue Holiday)30分全場最高,新同學米洛提奇(Nikola Mirotic)24分次之,「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)23分13籃板;獨行俠新秀D.史密斯(Dennis Smith Jr.)與諾威斯基同為全隊最高23分。

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 8th on the all-time FIELD GOALS MADE list!#ThisIsWhyWePlay #MFFL pic.twitter.com/5Y7sXjPBY2