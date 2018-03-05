NBA》不擺爛帶頭衝 諾威斯基得分雙破紀錄

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠最資深的一哥諾威斯基（Dirk Nowitzki）堅決不隨管理擺爛，今天更以身作則帶頭衝，攻下個人本季單場新高23分，進球更飆上10977顆，名列史上第8。

諾威斯基。（美聯社）

諾威斯基用三分球取得第11分結束首節，上半場15分封關，此役上場25分鐘，繳出本季新高23分，賽前他只差Elvin Hayes 10976顆進球僅4顆之遙，他也如願繼3萬1千分後，相隔4日再寫歷史。

雖然是諾威斯基紀錄夜，爐主獨行俠對上近況7連勝的鵜鶘，仍在主場109：126輸球。J.哈勒戴（Jrue Holiday）30分全場最高，新同學米洛提奇（Nikola Mirotic）24分次之，「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）23分13籃板；獨行俠新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）與諾威斯基同為全隊最高23分。