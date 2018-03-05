NBA》七六人失誤葬送20分領先優勢 公鹿上演瘋狂大逆轉

亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今主場迎戰七六人的比賽，靠著當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）貢獻35分9籃板7助攻，帶領公鹿逆轉曾落後多達20分的劣勢，終場以118：110擊敗七六人，終止近期的4連敗。

今日首節比賽，七六人就展現最大化進攻火力，前鋒薩利奇（Dario Saric）單節6投6中，包含命中2顆三分球攻下15分，西蒙斯（Ben Simmons）更是貢獻8次助攻，帶領七六人在首節就一度取得20分領先優勢。

不過七六人進入下半場後進攻完全「走鐘」，在第三節最後6分鐘竟1分未得，壤公鹿趁機打出一波瘋狂的21：0攻勢，成功上演大逆轉。而七六人好幾波進攻最後都以失誤收場，全場共出現高達27次失誤，讓公鹿利用失誤得到多達36分，是逆轉的關鍵。

公鹿此役除了「字母哥」亞德托昆波有好表現外，布雷德索（Eric Bledsoe）也有22分5籃板7助攻演出，板凳J.帕克今天也繳出13分7籃板2助攻2抄截的成績。

七六人方面薩利奇攻下全隊最高的25分6籃板，西蒙斯也有12分5籃板15助攻進帳，恩比德（Joel Embiid）則拿下19分8籃板，不過同時也出現7次失誤。



薩利奇。（美聯社）

西蒙斯。（美聯社）