〔體育中心/綜合報導〕天使不僅頭號新秀大谷翔平的打擊實力備受期待,昨日還有第5號新秀技驚四座,在比賽中敲出特大號全壘打,引發觀眾一陣驚呼。

天使農場第5號新秀Matt Thaiss生涯從未在大聯盟登場,昨天他先用棒子向球迷自我介紹,在4局一棒敲昏擁有7年大聯盟經驗的水手投手Juan Nicasio,擊出中外野特大號全壘打,這球還恰巧打中上方的攝影機,引起現場一陣騷動。

Thaiss今年22歲,守備位置為一壘,不過他在小聯盟的全壘打數量並不多,去年2A只有9轟,但打擊率還不錯,達2成74。

Not only did Matt Thaiss hit this one out to straight center, but the @Angels' No. 9 prospect managed to put it in the camera well: https://t.co/zuoH2kBA2u pic.twitter.com/XNVfK5QpdQ