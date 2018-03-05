改選爭議 足協副理事長龔元高、劉福財前往體育署陳情

足協副理事長龔元高、劉福財及立委許智傑、劉世芳、鍾佳濱今前往體育署陳情。（左三為體育署長林德福）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會副理事長龔元高、劉福財今與立委劉世芳、鍾佳濱、許智傑等人一同前往體育署陳情選舉程序不公，足協有偽造文書之嫌，且針對候選人參選資格問題、2月28日理監事會議爭議提出說明。

足協預定在3月17日進行改選，但足協在2月27日經選務小組審查名單並且先行公布，部分參選人不符資格不得參選，而2月28日的理監事會議當天，曾針對候選人資格問題進行討論，卻未達成共識，會議主席、理事長林湧成宣布散會；隨後副理事長劉福財被推舉為臨時主席，將會議完成，並通過所有候選人的報名。

足協副理事長劉福財（左一）、龔元高（左二）今前往體育署陳情；署長林德福（右一）、立委劉世芳。（記者粘藐云攝）

龔元高、劉福財今前往體育署陳情，並遞送資料及當天會議錄影畫面，龔元高表示，由於足協將在3月17日進行改選，今日前往體育署說明，不希望體育署在不知情的情況下讓足協完成改選。

署長林德福表示，由於足協內部對於參選人資格有不同解讀，雙方應協商，或是由體育署、內政部介入作為「公親」進行裁定、調解，針對今日提出的陳情內容，體育署也會以最快速度處理。

足協已公布27日選務小組審查的候選人名單，且提交體育署，不過體育署競技組副組長藍坤田則表示，由於足協內部對於這份名單有不同解讀，目前會審慎處理。

體育署競技組副組長藍坤田。（記者粘藐云攝）

