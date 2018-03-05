高中木棒聯賽》青棒新興強權 普門連3年闖進四強的秘訣

今天普門對成德之戰，賽前全隊坐在休息室板凳席閉眼沉思3分鐘。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕成軍僅5年的普門青棒隊，連3年闖進高中木棒聯賽四強，前年和去年都拿到季軍，今天四強賽迎戰新竹市成德高中，只要贏球就能闖進冠軍戰，締造隊史最佳戰績。

普門青棒隊由佛光山「三好體育協會」資助，2013年成立至今，短時間內就躍居國內新興青棒強權，目前球隊有39名球員，招生全為公費生，普門總教練邱俊文表示，如果場內外各方面表現不佳，就會降為半公費生或自費生，以此督促選手。

今天普門對成德之戰，賽前全隊坐在休息室板凳席閉眼沉思3分鐘，迎接比賽開打，邱俊文解釋，不只比賽前，練球前也會這樣做，因為棒球是動態運動，一直在動的過程，必須要靜下來沉澱思考，每場比賽第9局守備前，選手也會圍在投手丘喊聲激勵彼此。

今天普門對成德之戰，賽前全隊坐在休息室板凳席閉眼沉思3分鐘。（記者羅志朋攝）

邱俊文說，跟平鎮、穀保、高苑等青棒強隊相比，普門選手一個個拆開來比較，絕對不如對手，但普門打的是團隊戰，相當重視頭腦和心理素質，晚自習會讓選手上瑜珈禪修、心理學和運動生理學等課程，讓他們知道投打跑守做這個動作的原理是什麼，同時看事情角度不能只有一個點，應該是一整個面、多角度的，用頭腦去打球。

由於普門青棒迅速竄起，學校設有標準棒球場、室內練習場、重量訓練室，訓練環境甚至不輸職棒球隊，加上全為公費生，吃住都好，使得這1、2年不少國中畢業球員都想進來。普門教練陳柏丞指著自己的頭和心說，「我們選材很重視這兩個部分，打球打到一個程度，如果會想、會思考，才有進步的空間，所以會特別注意當過隊長的選手。」

陳柏丞過去畢業於華興中學，打過職棒，退役後先到南投中興高中教球，再到普門當教練，已待第3年，他說，「普門跟傳統青棒球隊很不一樣，來到這裡我才發現，原來想法和心理素質是可以訓練的，過去打球成長過程都沒受過這樣的訓練，若學生時期有訓練過，應該很不一樣。」